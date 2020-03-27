آسيا تتحد ضد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إطلاق حملة بمشاركة أبرز نجوم القارة، من أجل التوعية العامة وتشجيع الجميع على مستوى العالم للقيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورنا المتجدد «كوفيد-19»، وقام الاتحاد بإطلاق الحملة عبر هاشتاغ «#BreakTheChain»، يحمل رسالة للتضامن، بجانب الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل «خلك في البيت»، وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، بالإضافة إلى احترام قواعد العزل الشخصي.

وتضم السلسلة الأولى من هذه الحملة نخبة تضم 8 لاعبين من نجوم قارة آسيا، ومن ضمنهم الصينية وانغ شوانغ، أفضل لاعبة في آسيا عام 2018، وثنائي نادي سوون بلو وينغز، تيري أنتونيس ودونيل هنري، والكورية الجنوبية جي سو-يون، لاعبة نادي تشيلسي، ولاعبين من البحرين منهما محمد الحردان.

وتعتبر الحملة ضمن التزام الاتحاد الآسيوي نحو الاتحادات الوطنية وأسرة كرة القدم، ودعا الاتحاد إلى مشاهدة الجزء الأول من الحملة، والمساهمة عبر مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.

كان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد، وجّه رسالة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، مؤكداً أن التركيز ينصب حالياً على حشد الطاقات لتوفير الحماية لكافة منتسبي كرة القدم، مشيداً بتعاون الاتحادات بشأن تعديلات الأجندة الآسيوية، والتي تهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفراد منظومة كرة القدم الآسيوية، من لاعبين وكوادر فنية وإدارية، إلى جانب الملايين من المشجعين.