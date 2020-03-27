اجتماع أبريل يحدد موقف دورينا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تكثف رابطة المحترفين جهودها، بالتنسيق مع الأندية والأطراف المعنية، بإيجاد حلول عدة، وطرح سيناريوهات لتفادي الأضرار الناتجة عن إيقاف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعقد الرابطة اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الأندية، في الأسبوع الأول من أبريل، عبر «فيديو كونفرانس» لطرح احتمالين، إما تمديد فترة توقف الدوري، أو إلغاؤه، بما تقضيه المصلحة العامة، علماً أن توجه الرابطة هو استمرار النشاط الرياضي، وتخفيف الأضرار الناتجة عن فترة التوقف، والاحتفاظ بالالتزامات مع الشركاء، لكن الأمر يتوقف على المستجدات والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، كما تسعى«الرابطة» إلى تخفيف الأضرار الخاصة بتمديد عقود اللاعبين.