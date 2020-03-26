"المحترفين" تطرح خيار تمديد إيقاف الدوري أو الغائه

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تكثف رابطة المحترفين الإماراتية من جهودها، وبالتنسيق مع الأندية والأطراف المعنية، بإيجاد حلولا عدة، وطرح سيناريوهات لتفادي الأضرار الناتجة عن إيقاف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا والذي يجتاح العالم، علماً ان فترة إيقاف الدوري تنتهي 15 ابريل القادم.

وتعقد رابطة المحترفين اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الأندية، في الأسبوع الأول من ابريل المقبل، عبر خاصية " الفيديو كونفرانس" وسيطرح احتمالين، اما تمديد فترة توقف الدوري، أو إلغائه، وذلك بما تقضيه المصلحة العامة، علماً ان توجه الرابطة هو استمرار النشاط الرياضي، وتخفيف الاضرار الناتجة عن ذلك، والاحتفاظ بالالتزامات مع الشركاء، لكن الأمر يتوقف على المستجدات والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بالأمر. كما تسعى" الرابطة" إلى تخفيف الاضرار الخاصة بتمديد عقود الاعبين.

وتشارك رابطة المحترفين مساء غدا في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية، عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة الوضع الحالي لكرة القدم، في ظل الأوضاع الراهنة وما يترتب عليه.

وستطرح "الرابطة" عدة استفسارات خلال مشاركتها أبرزها احتمالية إيقاف تمديد إيقاف نشاط كرة القدم أو الغائه، بالإضافة إلى استفسارات تتعلق بالمرونة في اللوائح، وبما يتعلق بعقود اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما يتماشى مع لوائح الفيفا.