الرابطة تشارك «عن بعد» في منتدى الدوريات العالمية

المصدر: دبي- البيان الرياضي



تشارك رابطة المحترفين، في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية، والذي يعقد في سويسرا، في السادسة من مساء الغد «عن بعد»، لمناقشة الوضع الحالي لكرة القدم، في ظل الأوضاع الراهنة، وما يترتب عليه بسبب التوقف للحد من انتشار فيروس "كورونا" «كوفيد 19»، ومن ثم رفع توصيات المشاركين خلال الاجتماع إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الدوريات بالعالم، خلال اجتماعه في أبريل المقبل.

وكانت رابطة المحترفين انضمت إلى منتدى الدوريات العالمية في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت في فعاليات الاجتماع السنوي، الذي أقيم في المملكة المغربية في نوفمبر الماضي.

ويهدف منتدى الدوريات العالمية، إلى تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم، وإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تواجه اللعبة حول العالم، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين الأعضاء، كما يلعب دوراً مهماً في كل القضايا التي تتم مناقشتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنها: قوانين كرة القدم، نزاهة اللعبة، علاقات الأندية باللاعبين، قوانين انتقالات اللاعبين ووكلائهم، بالإضافة لكل ما يخص جدولة البطولات الدولية، وفترات التوقف الدولي، بحيث يمثل صوت 40 رابطة من روابط الدوريات المحترفة، التي تضم في مجملها 1100 نادٍ.