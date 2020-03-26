اتحاد الكرة يعتمد لجانه الدائمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تشكيل اللجان الدائمة، طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، و تكونت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، من: يوسف السهلاوي (رئيساً)، وسيف المنصوري (نائباً للرئيس)، ومحمد عبيد حماد الظاهري (مستشاراً)، وعضوية : عدنان الطلياني، وعبد الله الحمادي، ومحمد الظاهري، وعبد الحميد المستكي، وعادل أحمد، وتكونت لجنة المسابقات من: أحمد يوسف درويش النعيمي (رئيساً)، وسيف المنصوري (نائباً للرئيس)، ويحيى المطروشي (مستشاراً)، وعضوية: أحمد النعيمي، والدكتور محمد الحتاوي، وجمعة العبدولي. وضمت اللجنة المالية: سالم الشامسي (رئيساً)، أحمد النعيمي (نائباً للرئيس)، والأعضاء: فهد الشحي، محمد فرج عبد الله، لطيفة العوضي، كما تكونت لجنة الحكام من: علي حمد البدواوي (رئيساً)، سالم عبد الله الشامسي (نائباً للرئيس)، علي بوجسيم (مستشاراً للجنة)، وعضوية كال من: صالح محمد المرزوقي، إبراهيم يوسف المنصوري، حمد حسن بن حنيفة، عوض الظاهري، فاطمة العامري.

وتضم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: هشام الزرعوني (رئيساً)، وأمل بوشلاخ (نائباً للرئيس)، والأعضاء: ماجد الجلاف، حسن المراشدة، ويعقوب العلي.