استاد خورفكان ثاني أفضل إطلالة في آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتل استاد نادي خورفكان، المركز الثاني في التصويت على أفضل ملعب كرة قدم آسيوي لديه إطلالة خلابة، وذلك في المسابقة الجماهيرية التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأيام الماضية.

وحصل استاد خورفكان على نسبة تصويت جماهيري 44%، فيما احتل استاد جازان في السعودية، المركز الأول بنسبة تصويت 54%، في الوقت الذي لم يكن هناك أي إقبال على التصويت للثلاثة ملاعب الأخرى من جملة تصويت بلغت 18332 صوتاً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد تحدث عن استاد خورفكان، مشيراً إلى أنه بعد صعود الفريق إلى دوري المحترفين للمرة الأولى منذ نحو عقد، انتظر النادي ستة أشهر قبل استكمال بناء الملعب الخاص به، ولكن عند استكمال أعمال البناء مطلع العام الجاري، استقبلت قارة آسيا واحداً من أروع الملاعب.

وأوضح أن الملعب على شاطئ خورفكان في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وهو أصغر ملاعب الدوري الإماراتي للمحترفين بسعة 5 آلاف متفرج، ويطل من جهة على خليج عمان، في حين يواجه من الجهة الأخرى تلة جميلة.