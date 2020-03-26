اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل فنية بنظام الاتصال المرئي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، ظهر أمس، ورشة عمل الإدارة الفنية ومتطلبات التدريب الآسيوي بنظام الاتصال المرئي، ضمن مبادرة «الاجتماعات عن بُعد» حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد باستغلال فترة توقف النشاط الرياضي بعقد ورش مختلفة للأندية سواء القانونية والفنية والإدارية، بهدف تطوير منظومة العمل الكروية بالدولة.

وافتتح فعاليات الورشة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، الذي رحب بالمشاركين، ونقل لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكداً حرص الاتحاد على الاستعانة بأجهزة العرض الحديثة، للتواصل مع الأندية واستمرارية التعليم بتنظيم ورش العمل الفنية المطلوبة لتطوير نشاط كرة القدم بالدولة، متمنياً لجميع المشاركين الاستفادة من محاور ورشة العمل. وقدم محاور الورشة عبدالله حسن عبدالله مدير إدارة التدريب، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخبير الفني بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بمشاركة 54 مدرباً وإدارياً من مختلف أندية الدولة. وتضمنت الورشة محاور عدة، أهمها ميثاق وأهداف التدريب الآسيوي، والتي نجح اتحاد الإمارات لكرة القدم في شهر أكتوبر الماضي بنيل استقلالية التعليم الذاتي، وفقاً لمعايير الاتحاد الآسيوي ، ومتطلبات الاعتراف بالكفاءة التدريبية والتعليم المستمر.