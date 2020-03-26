«رابطة المحترفين» تشكل فريق عمل الشؤون التجارية والتسويق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الجديد، في اجتماعه الأول، تشكيل فرق عمل في قطاعات عدة، أحدها فريق عمل مبادرات الشؤون التجارية والتسويق، المكلف بتقديم الدعم لفرص رعايات جديدة، اقتراح الخطط التجارية والتسويقية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى أي مهام تتعلق بالعمل التجاري والتسويقي وتطويره سواء في ما يخص الرابطة أو الأندية المحترفة، وأسندت رئاسة فريق عمل مبادرات الشؤون التجارية والتسويق إلى سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، وتولت جواهر عبدالعزيز السويدي عضو مجلس إدارة الرابطة منصب نائب الرئيس، وأعضاء الفريق: مريم أهلي، سعود إبراهيم، حسن الشحي ومالك دوغان. وعقد فريق العمل اجتماعه أول من أمس، إلكترونياً، بمشاركة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، «عن بعد» باستخدام أحدث التقنيات لضمان السلامة لجميع شركائها، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.