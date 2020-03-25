الشارقة الرياضي يُهدي خورفكان لأصحاب الهمم سيارة اسعاف بمواصفات خاصة

المصدر: خورفكان – البيان الرياضي

أهدى مجلس الشارقة الرياضي سيارة مصممة بمواصفات خاصة بذوي الإعاقة لنادي خورفكان لأصحاب الهمم ، و قدم الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم وذلك نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الشكر للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس.

مشيراً الى أن السيارة تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم لتوفير الخدمة العلاجية المطلوبة أثناء نقلهم إلى المستشفيات في حال حُدوث حالات طارئة تستدعي ذلك ومجهزة وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات.

وقال بني رشيد: يحرص مجلس إدارة النادي على مواكبة التطورات التي تحدث في مجالات أصحاب الهمم التأهيلية والفنية والثقافية واللوجستية ويأتي ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي في مختلف المتطلبات.

من جانبه، أشاد محمد عبدالرحمن القواضي نائب رئيس النادي بمبادرة المجلس من حيث توفير سيارة الإسعاف وذلك بناء على استضافة النادي للعديد من البطولات والمباريات والمسابقات المحلية والدولية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات المختلفة بالدولة وكذلك مباريات لأندية مختلفة بالدولة في ظل التعاون والتنسيق بين النادي والأندية لتطوير الحركة الرياضية في المنطقة الذي يتطلب وفق اشتراطات الاستضافات توفير سيارة اسعاف وكذلك تكون الجاهزية في أعلى مستوياتها خلال تدريبات الفرق المختلفة.