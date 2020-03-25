اتحاد الكرة يناقش تطوير العمل الفني

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

ينظم اتحاد الكرة ورشة عمل متخصصة عن الأمور الفنية مع الأندية عن بعد، اليوم، حيث سيقوم عبد الله حسن مدير التدريب والتطوير بتمثيل اتحاد الكرة خلال الاجتماع الذي يشهده المديرون التنفيذيون بالأندية والموظفون المختصون، وتأتي تلك الخطوة في إطار تقييم العمل والسعي لتطويره بالتعاون مع الأندية.

وسيكون محور النقاش عن كيفية اختيار المدربين المؤهلين، الذين يتمتعون بخبرة ميدانية وعلمية، والمؤهلات الواجب توافرها في المدرب، وارتباط هذا العنصر بترخيص الأندية، إضافة إلى إطلاع الأندية على اتفاقية التعاون التي تمت بين اتحاد الكرة ونظيره الآسيوي.