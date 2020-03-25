«المحترفين» تجتمع بالأندية «عن بُعد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت رابطة المحترفين اجتماع المديرين التنفيذيين الدوري والرابع في هذا الموسم، في مقر الرابطة في العاصمة أبوظبي، وجاء اجتماع الرابطة والأندية المحترفة «عن بعد»، عبر تقنيات حديثة مكّنت جميع المشاركين من الاطلاع على التقارير اللازمة ومناقشتها، حضر الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة والمديرون التنفيذيون في شركات كرة القدم بالأندية المحترفة.

في بداية الاجتماع، وجّه وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، الشكر لجميع الجهات المختصة في الدولة على جهودهم المبذولة في احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين يقومون بجهود جبارة سيشهد لها التاريخ في المستقبل، مضيفاً: «كلنا فخر واعتزاز بقيادتنا الرشيدة وواجب علينا كمسؤولين وأصحاب قرار بالالتزام بجميع التوجيهات والإرشادات، فحماية الإنسان والمجتمع الإماراتي هي أولوية، ومن بعدها ننظر للأمور الأخرى.

وأضاف: أوصيكم بالحرص على سلامة الجميع مع اللاعبين والعاملين في الأندية والجماهير، نحن أمام تحديات كبيرة، وظروف قاهرة أثرت على العالم أجمع، وليس الإمارات فقط، علينا أن نتكاتف حتى نتجاوز هذه الظروف بسلام بإذن الله، وكلي ثقة فيكم وفي جهودكم المقدمة لخدمة الوطن».