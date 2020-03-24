توزي: الإمارات تتعامل مع أزمة كورونا بشكل مميز

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد البرتغالي توزي لاعب النصر في حوار للموقع الرسمي لـ "لاليغا البرتغالية" أن الوضع تحت السيطرة في الإمارات وأن السلطات تتعامل مع أزمة كورونا بشكل مميز والحياة هادئة لأن الجميع ملتزمون بالتعليمات ولا يوجد ذعر مثلما هو الحال في أوروبا.

وتابع: أنا واثق أن كل شخص يؤدي دوره، وسنتغلب على هذه اللحظة، الأمور تسير بشكل جيد، أدعو كل البرتغاليين للبقاء في المنزل واتباع تعليمات الجهات الرسمية.

وأكد توزي أنه يستثمر بقاءه في المنزل للتدريب اليومي، مشيرا إلى ان هناك آلاف التمارين التي يمكن ممارستها في المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة معا، إضافة إلى آلاف الأفلام والمسلسلات التي يمكن مشاهدتها وقت الراحة عبر العديد من المواقع الالكترونية التي لم تكن متاحة في الماضي أو لعب "البلاي ستايشن" أو قراءة كتاب أو الدراسة عن بعد.

فيما يتعلق بالإجراءات التي اعتمدتها دبي لمواجهة انتشار الفيروس، أوضح توزي أنه تم اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس قبل أسبوع، وهو الأمر الذي ساعد على إبقاء الوضع تحت السيطرة. وأضاف: في الوقت الحالي، هناك حالات ايجابية في الإمارات، لكن الأمور جيدة ولا تدعو للقلق ولا يوجد ذعر مثلما هو الحال في أوروبا.

وصرح توزي أنه بالرغم من تعليق التدريبات الجماعية إلا أن اللاعبين يواصلون تدريباتهم الفردية في المنازل حسب تعليمات وتوجيهات من النادي، وقال: استعنا بأدوات التدريب من النادي حتى نستمر في الاستعداد والحفاظ على لياقتنا البدنية، لدينا خطة تدريب نتبعها، خطة مختلفة لكل يوم، لقد قدم لنا المدير الفني ومدرب اللياقة البدنية خطة تدريب لمدة أسبوع، لا نعرف متى نستأنف نشاطنا ولكن يتوجب أن نلتزم بالتعليمات حتى ذلك الموعد.