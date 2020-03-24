فيفياني: العالم يخُوض مباراة ضد "كورونا " وعلينا الانتصار

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب فريق الفجيرة بأن العالم يخُوض مباراة مهمة ضد فايروس كورونا وعلى الجميع عدم الاستسلام والتغلب على هذا الوباء لافتاً الى أن الفوز في هذه المعركة لا يتأتى الا بتكاتف وتضافُر الجُهود وقال فيفياني من مقر اقامته في الفجيرة عبر تسجيل "فيديو " بثهُ موقع البيان الالكتروني عبر شبكة تويتر : " اطلب من الجميع البقاء في بيوتكم لكي يبقوا في أمان ".

وحول كيفية تواصله بأُسرته واصدقائه في ايطاليا قال فيفياني اظلُ على تواصل دائم ومستمر بشكل يومي بكافة افراد الاسرة مشيراً الى أنها لحظات صعبة للغاية عندما تكون مهموماً بكل ما يدور في بلدك ويحدثك لأسرتك واصدقائك لكنه عاد وقال بأنه اطمئن لحال الاسرة، مشيراً الى أن ذلك يدعمه كثيراً وهو بعيدٌ عنهم حيث اتواجد هنا في الامارات وعبر البيان الرياضي لابد من توجيه الشكر لحكومة وشعب الامارات لدعمهم المتواصل ووقوفهم مع ايطاليا وهذا الدعم ليس بغريب قادة الامارات والتي تعتبر سباقة في اغاثة الملهوف والوقوف مع المحتاجين .

وتابع فيفياني حديثه قائلا : الأمر لا يبدو سهلاً ولكن علينا التكيف مع الاوضاع الحالية التي فرضتها ظروف وباء "كورونا" ويجب أن ينهض الايطاليين ويتحدوا لمجابهة هذا الواقع وينتصروا على الوباء في هذا الوقت العصيب.



ونوه الى أن إيطاليا تظل عظيمه بشعبها وبرجالها ويقيني بأنها ستنهض من هذه الكبوة وتعود الحياة الى كل مدنها وشوارعها افضل مما كانت عليه قبل هذه النكبة ، واشار فيفياني الى أن الصحة والتعافي من هذا الوباء من الاولويات وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات و ضرورة البقاء في المنزل وقال في ختام حديثه بأن كرة القدم ستعود الى الملاعب والاندية متى ما زالت الاسباب لكن في هذه الايام يجب ادراك ومعرفة ما نقوم به جيداً .