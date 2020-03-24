«الشارقة الرياضي» يقيل فهد الكسار

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي إقالة فهد الكسار مدير شركة نادي خورفكان لكرة القدم على خلفية ردود تم نشرها مؤخراً في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أساءت لأحد أندية الإمارة، وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: نرفض رفضاً تاماً مثل هذه التصرفات من أي جهة أو مسؤول وندعو دائماً للتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف في المجال الرياضي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه المتواصل للرياضة والرياضيين وتوجيهاته باللعب النظيف واحترام الخصم.

وأضاف: نأسف على ما بدر من أحد المسؤولين في نادٍ يتبع للمجلس ولا نتهاون في اتخاذ القرارات التي تكفل حقوق الجميع.