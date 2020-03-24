النظر في شكوى خورفكان اليوم

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

تنظر لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي، اليوم، بنظام «التقاضي عن بعد» في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان لكرة القدم على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم لمخالفة اللوائح وإنهاء عقدي عيسى سعيد وماجد المسماري دون مخاطبة الاتحاد خلال المدة القانونية، وأشار المستشار عادل الجنيبي إلى أن اللجنة قامت قبل انعقاد الجلسة الرسمية بتجربة ناجحة لعملية «التقاضي عن بعد» من خلال الرابط الإلكتروني بحضور ممثل شركة نادي خورفكان للتأكد من أن مندوب الشركة بإمكانه الدخول في البرنامج ومتابعة الجلسة عن بعد.