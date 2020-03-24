«المحترفين» تناقش سيناريوهات الموسم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ناقشت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، خلال اجتماعها الأول، أمس، السيناريوهات المحتملة، في ما يخص مسابقات الرابطة بالموسم الحالي، في ظل الوضع الراهن، وسبل التعامل معها عند صدور أي قرار من الجهات المختصة، واطلع الأعضاء على تقرير عن الورشة الفنية التطويرية التي تهدف لتطوير المسابقات، وتم تناول التطوير الفني للأندية والمراحل السنية. وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد كلاً من حسن المري عضو مجلس إدارة الرابطة رئيساً، وطارق الشبيبي عضو مجلس الإدارة نائباً للرئيس، وإسماعيل راشد وسبيت خاطر وناصر الحمادي وسليمان البلوشي أعضاء.