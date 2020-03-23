الانضباط تحجز شكوى اتحاد كلباء للحكم في أول ابريل

المصدر: دبي- العوضي النمر

حجزت لجنة الانضباط الشكوى المرفوعة من قبل نادي اتحاد كلباء بخصوص الأخطاء التحكيمية التي تعرض له الفريق في مباراته الأخيرة مع بني ياس بدوري الخليج العربي إلى جلسة الأول من ابريل المقبل، بنظام التقاضي عن بعد لاتخاذ القرار بشأنها.

وقال حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة أنه تم الاستماع في جلسة لإفادات ممثلي الأطراف المعنية بالشكوى وهم المستشار القانوني لنادي اتحاد كلباء الذي قدم مذكرة بمطالب النادي، وتمسك ممثل شركة اتحاد كلباء بطلب النادي المتمثل في إعادة المباراة مرة أخرى، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي الذي قام بالرد على ما جاء في الشكوى بخصوص اللجنة، وحكم الساحة للمباراة أحمد دوريش، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم اللذين استمعت اللجنة لهما بشأن الواقعة المعنية.