استاد خورفكان ضمن قائمة الأروع إطلالة من حيث المشاهد الخلابة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استاد نادي خورفكان، ضمن مجموعة من الملاعب الآسيوية الرائعة من حيث المشاهد الخلابة، وأشار موقع الاتحاد القاري إلى أنه عند صعود نادي خورفكان إلى دوري المحترفين للمرة الأولى منذ نحو عقد، انتظر النادي ستة أشهر قبل استكمال بناء الملعب الخاص به، ولكن عند استكمال أعمال البناء مطلع العام الجاري، استقبلت قارة آسيا واحداً من أروع الملاعب.

وأوضح أن الملعب يقع على شاطئ خورفكان في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وهو أصغر ملاعب الدوري الإماراتي للمحترفين بسعة 5 آلاف متفرج، ويطل من جهة على خليج عمان، في حين يواجه من الجهة الأخرى تلة جميلة.

واستعرض الموقع عدداً من الاستادات الأخرى ذات الإطلالة الرائعة، ومنها استاد تشانغليميثانغ ببوتان، والذي تم إنشاءه عام 1974، وإعادة صيانته عام 2007، ويقع في العاصمة ثيمبو، ويتسع لنحو 15 ألف متفرج، وعلى ارتفاع 2,300 متر عن سطح البحر، وبين الجبال في قلب وادي نهر رايداك، وتم تصميمه حسب النظام الهندسي الخاص ببوتان.

واستاد جازان المنحوت في الصخر بالسعودية، ورغم أنه لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا، ولكنه يحظى باهتمام كبير في السعودية وخارجها، لوقوعه في قلب منطقة جبال الحشر في جنوب المملكة، وتم افتتاحه عام 2006 بالاعتماد على تصميم محلي.

واستاد البيسنيا للقفز على الجليد بكوريا الجنوبية، وهو من أحدث الملاعب ذات المشاهد الخلابة في قارة آسيا، وتم بناءه ليكون مخصصاً للقفز على الجليد خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ، ثم بعد ذلك تم تطوير منطقة الهبوط السفلية لتصبح ملعب كرة قدم، حيث يستضيف مباريات نادي غانغوون في الدوري الكوري الجنوبي.

ويقع هذا الملعب في قلب منطقة جبال تايبايك في شمال كوريا الجنوبية، وتضم المنطقة الجنوبية من الملعب تلين يستخدمان للقفز بارتفاع 142 متر و109 متر، في حين أن الجوانب الثلاث الأخرى من الملعب تضم مقاعد بسعة 13,000 متفرج تتمتع بمشاهد رائعة على الجبال المحيطة.

واستاد نيهونديرا باليابان، ويواجه هذا الملعب واحداً من أجمل المعالم الطبيعية في قارة آسيا، وهو خاص بنادي شيميز بولس، ويسع 20 ألف متفرج، وتم إنشاءه عام 1991، وتوسعته بعد عامين، ويقع على طرف خليج سوروغا، ويمكن للجماهير الحاضرة للملعب أن تستمع بمشاهدة جبل فوجي الشهير.