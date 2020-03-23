«الآسيوي» يواصل دعم الاتحادات

المصدر: (كوالامبور - د ب أ)

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الظروف الاستثنائية الحالية، التي يمر بها العالم مع تفشي فيروس "كورونا"، لن تحد من حرص الاتحاد على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للاتحادات الوطنية، بما فيها استمرار تقديم الدعم المالي لها ضمن برنامج المساعدات المالية، وأشار إلى أن الظروف الحالية زادت من صلابة روح الوحدة بين أفراد أسرة الكرة الآسيوية، وقال: العمل في إدارات الاتحاد الآسيوي يمضي بشكل طبيعي لتلبية احتياجات الاتحادات الوطنية والإقليمية والجهات ذات العلاقة.