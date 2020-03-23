السماح بعودة الأندية للتدريبات بشروط

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

سمح اتحاد الكرة بعودة فرق أندية المحترفين والدرجة الأولى، إلى مزاولة التدريبات بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء الفحص الطبي للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للاطمئنان على سلامتهم، وإرسال نتائج الفحوصات لاتحاد الكرة.

وأكد اتحاد الكرة غلق التدريبات أمام أي عناصر أخرى كنوع من الإجراءات الاحترازية، ونبه الاتحاد إلى أن أي نادٍ لن يلتزم بإرسال نتيجة الفحوصات الطبية للاعبيه والأجهزة الفنية سيتم إيقاف تدريباته. وكانت عدة أندية خاطبت اتحاد الكرة وهيئة الرياضة للاستفسار عن استئناف التدريبات اليومية من عدمه، للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية.