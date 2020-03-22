اتحاد الكرة يطبق العمل عن بعد

المصدر: دبي- العوضي النمر

تماشياً مع الأوضاع الراهنة وحرصاً على سلامة موظفيه، والمتعاملين معه وغيرهم، قرر اتحاد الكرة البدء رسمياً في تطبيق "العمل عن بعد" اعتباراً من غداً الاثنين 23 مارس الجاري، مع تواجد ما يقارب 20% في مختلف الإدارات لتسير العمل الميداني.

وكان اتحاد الكرة قد استهل تجربة نظام "العمل عن بعد" على مدار الأسبوع الماضي لضمان سير العمل على النحو المطلوب وبدون أي عراقيل، لعدد من اللجان مثل الاستئناف من خلال استخدام التقنيات والبرامج المختصة في ذلك والتي تتيح إجراء الاجتماعات، المناقشات، المتابعات، التواصل وكافة الإجراءات اللازمة للتأكد من ضمان تنفيذ سير العمل وتنفيذ المهام بشكل سلس وحسب الجودة والاحترافية المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة.