دا سوزا خارج الملاعب 6 أشهر

المصدر:
  • أبوظبي- البيان الرياضي
التاريخ:

اجرى لاعب نادي الجزيرة البرازيلي رينير دا سوزا عملية جراحية في أبوظبي لعلاج القطع الذي تعرض له في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مشاركته في مباراة الفريق الأول ضد خورفكان في نهاية شهر فبراير الماضي.
‏وسيخضع رينير لعلاج تأهيلي لمدة 6 أشهر يعود بعدها إلى الملاعب.

كلمات دالة:
  • داسوزا،
  • عملية جراحية،
  • نادي الجزيرة
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