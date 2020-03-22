العطاس: الرياضيون لديهم مسؤولية كبيرة في مساعدة القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد خالد العطاس مدافع بني ياس أن أهل الرياضة لديهم مسؤولية كبيرة في مساعدة القطاع الصحي والأطباء لمواجهة فيروس "كورونا"، ذاكرا أن الإمارات ستظل بخير بفضل الله وبفضل دعم القيادة الرشيدة.

ودعا خالد العطاس الذي التزم بإداء تدريباته الفردية بمنزله، إلى عدم الإنسياق خلف الشائعات التي تصدر حول "كورونا" بعد أن ظل البعض يروج لإخبار غير صحيحة، مع دعوته لمساعدة الدولة في الإلتزام بالبقاء بالمنازل بإعتبارها الوسيلة الأفضل حاليا للقضاء على الفيروس، وذكر لاعب السماوي الشاب أن كل شخص عليه أن يحجر على نفسه وعلى إبنائه، وقال أنه بالتعاون سويا يمكن تجاوز هذه الفترة الصعبة.