حميد عبدالله: "استراحة كورونا" متعبة لكننا ملتزمون يا وطن

المصدر: دبي-علي شدهان

فرض "فايروس كورونا" وضعا مستجدا وغير مألوف من قبل في حياة الملايين من لاعبي كرة القدم في العالم، "الاستراحة" في البيت بعيدا عن أجواء معتادة تسودها التدريبات والمباريات مع الزملاء من لاعبي النادي، وهذا ما يلخصه حميد عبدالله حارس مرمى فريق الوصل الأول لكرة القدم بقوله: "الاستراحة في البيت بسبب كورونا، متعبة جدا بالنسبة لي، رغم أني "بيتوتي" من الأساس، ولست من هواة "الطلعات" خارج البيت، لكني اشتقت كثيرا للتدريب ولعب المباريات مع فريقي الوصل الذي اعشقه كثيرا".

فإلى حوار "البيان الرياضي" مع حميد عبدالله..

مع الأهل

كيف تتعامل مع "الاستراحة" في البيت تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة "فايروس كورونا"؟

بصراحة، استراحة كورونا متعبة جدا بالنسبة لي، رغم أني "بيتوتي"، ولست من هواة "الطلعات" الكثيرة خارج البيت، معظم وقتي بعد التدريبات والمباريات، أقضيه مع أهلي في البيت، أحب كثيرا أجواء البيت، وقضاء أكبر قدر من وقتي مع أهلي.

وضع مختلف

ولماذا "استراحة كورونا" متعبة لك؟

لأني لم اعتد على الابتعاد عن التدريب في النادي ولعب المباريات مع فريق الوصل، غالبية تفاصيل حياتي كلاعب، مكرسة للتدريبات وخوض المباريات مع فريقي، لكن الآن وفي ظل التصدي لـ "فايروس كورونا"، أصبح الوضع مختلف، علينا كلاعبين أن نتكيف، وأن نتمرن في البيت للمحافظة على مستوى جيد من اللياقة البدنية، وأن نلتزم بكل الإجراءات المتعلقة بالتصدي لـ "كورونا".

فارق شاسع

هل تتمرن حاليا في البيت؟

نعم، أتمرن، ولكن الفارق شاسع جدا بين تمرين البيت وتدريبات النادي، أنا حارس مرمى، ولا بد من وجود "خشبات ثلاث" وبقياسات محددة معروفة، وهذا متوفر في النادي، ولذلك، اشعر بأن "استراحة كورونا" متعبة جدا لي شخصيا.

فنون الطبخ

ما هي "الطبخات" التي تقوم بإعدادها الآن في ظل "استراحة كورونا" في البيت؟

يضحك، أنا أصلا لا أجيد الطبخ، ولا أعرف منه شيئا سوى إعداد السلطات، وحتى السلطات، أحيانا ما "تمشي معي"، تكريس غالبية وقتي للتدريبات والمباريات، ربما لم يمنحني فرصة تعلم شيء ما من فنون الطبخ!

قواعد التغذية

هل ترى أثرا سلبيا لـ "استراحة" اللاعبين حاليا على فرقهم بعد العودة للمباريات؟

نعم، اعتقد أن "الاستراحة" الحالية ستكون مؤثرة سلبيا إلى حد ما وبنسب متفاوتة، والحال كله يتوقف على مدى جاهزية اللاعبين، ومقدرتهم على استثمار فترة "الاستراحة" حاليا لإجراء التدريبات بأي شكل من الأشكال، وضرورة الالتزام بقواعد التغذية الرياضية المعروفة.

مبادرة عامة

ما هي المبادرة التي تفكر بطرحها في ظل إجراءات التصدي لـ "فايروس كورونا"؟

مبادرتي في إطار المبادرة العامة، وهي حتمية التصدي لـ "كورونا"، من خلال الالتزام الصارم بكل الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات المعنية في مواجهة "الفايروس"، والعمل بروح الفريق الواحد من اجل القضاء عليه، وبالنسبة لي، التزم وبدقة بكل الإجراءات كونها فاعلة في المحافظة على حياتي وحياة كل أبناء مجتمع الإمارات، وادعو إلى حتمية تقليل الزيارات، وعدم الاختلاط بالتجمعات.

عشق الوصل

هل اشتقت للعودة إلى التدريبات وخوص المباريات مع الوصل؟

نعم، وبكل تأكيد، اشتقت جدا للتدريب والمباريات مع فريقي، أنا اعشق الوصل كثيرا، ودائما احرص على أن أكون جديرا بارتداء قميصه والذود بكل بسالة عن عرينه في مختلف البطولات.