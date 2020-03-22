رياضيون: البقاء في المنازل لا يمنع ممارسة الرياضة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أجمع عدد من الرياضيين على أهمية وضرورة الحرص والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا، بالبقاء في المنازل وفي الوقت نفسه متابعة التدريبات بانتظام وهمة داخل المنازل، للمحافظة على الصحة البدنية وتفادى زيادة الوزن، وأكدوا أنهم يمارسون الرياضة داخل منازلهم مع أبنائهم وعوائلهم.

وقال مطر الصهباني، مدير فريق العين السابق، إن الظروف الحالية فرصة مثالية للتآلف العائلي واجتماع أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، مؤكدا أنه أصبح يتواجد بصفة يومية مع العائلة داخل المنزل ويشاركهم التدابير الاحترازية عبر الالتزام بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم الالتزام للإشاعات لأنها تثير القلق بين الأسر، وأضاف: تعلمنا من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن ننظر للأمور بإيجابية ونسعى لتحويل المحنة إلى منحة وهذا ما نفعله حاليا.

وأكد اللاعب الدولي السابق سبيت خاطر، التزامه وأسرته بالتوجيهات الداعية للبقاء في المنزل للحد من انتشار كورونا لافتا إلى أنه وأبنائه يمارسون الرياضة بصفة يومية في البيت، وقال إن البقاء في المنازل لا يمنع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها من أجل المحافظة على اللياقة وتجنب زيادة وزن، وهناك أنواع عدة للرياضة في البيت مثل الجري والتمارين الضغط والبطن والأكتاف، وتقوية أربطة الركبة وتقوية العضلات الضامة والخارجية والداخلية وهي أساس لاعب كرة القدم.

واعتبر مهند العنزي المدافع العيناوي، أن البقاء بالمنزل في إطار حملة (ملتزمون يا وطن) فرصة مثالية للتواجد قرب عائلته وأسرته، مؤكدا التزامهم التام بتوجيهات الجهات المختصة، وأكد أنه لم ينقطع عن ممارسة التدريبات داخل فناء منزله وغالبا ما يشرك معه أبنه الصغير لأجل المحافظة على اللياقة وتجنب زيادة الوزن، داعيا الجميع لعدم الانقطاع عن ممارسة التمارين للمحافظة على لياقة وصحة البدن.

وأكد علي مسرى، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للتعليم العالي، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم السابق بنادي العين، أن الالتزام بتوجيهات البقاء في المنازل أسهل ما يمكن أن نقدمه من مساعدة للحد من انتشار كورونا، معربا عن تمنياته بأن يدعم الجميع حملة (ملتزمون يا وطن) لترجمة جهود الدولة الرامية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وقال إن البقاء في المنزل لا يعنى الانقطاع عن التمارين الرياضية للمحافظة على اللياقة وصحة البدن .