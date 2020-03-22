تغريدة من كلمتين تثير الجدل على «تويتر»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أثارت تغريدة من كلمتين على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جدلاً كبيراً، إذ تضمنت عبارة «لازم تزيدونهم» في حساب منسوب لفهد الكسار إداري فريق خورفكان. ووصف الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس نادي كلباء في حسابه على «تويتر» التغريدة التي جاءت في تواصل الكسار مع الحكم سلطان صالح، بأنها إساءة في حق كلباء متسائلاً: «أيُعقل أن يقوم إداري فريق بالتحريض على المزيد من الظلم لنادٍ شقيق؟ ». وتتابعت تعليقات عدد من المتابعين الذين دافع بعضهم عن الكسار، فيما انتقده آخرون .