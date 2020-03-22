اليماحي : الفجيرة يتمسّك بأمل البقاء

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أكد ناصر اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، أن فريقه سيظل متمسكاً بآمال البقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم في ظل تبقي 7 جولات على الدوري، والتي تساوي 21 نقطة، مشيراً إلى أن المدرب الإيطالي فيفياني ينتظر عودة النشاط من أجل وضع الخُطة المناسبة التي تكفل حصد أكبر عدد من النقاط. وقال: إن برنامج متابعة اللاعبين عن بُعد يمضي وفقاً للخطة التي وضعها الجهاز الفني من أجل محافظة اللاعبين على معدل لياقتهم بإجراء تدريبات داخل المنازل، وعبّر اليماحي عن أمله في عودة النشاط من جديد ورجوع الجمهور للمدرجات، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبي الفجيرة وفي المدرب في إنقاذ الفريق وتجنب الهبوط.