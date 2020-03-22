مثول الحكمين عيسى وخادم أمام «الانضباط »غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

استقر الرأي في لجنة الحكام باتحاد الكرة، على مثول الحكمين أحمد عيسى حكم الساحة في مباراة كلباء مع بني ياس في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، أمام لجنة الانضباط في جلستها غدٍ ، لسماع أقوالهما في قرار احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح بني ياس في مباراته كلباء بني ياس، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، والعديد من الأمور الأخرى، التي حملتها شكوى كلباء ضد التحكيم.

وكانت هناك اعتراضات كبيرة من بعض الحكام على طريقة الاستدعاء من منطلق أن قرار الحكام فني، ويخضع لتقدير الحكم نفسه دون التدخل من أية جهة أخرى، ومن غير المنطقي أن يتم استدعاء الحكام لمناقشتهم في قرار فني، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهذه الأمور الفنية من اختصاص لجنة الحكام وليس الانضباط، فيما كان هناك تيار مؤيد للمثول أمام الانضباط خاصة أنه لا يوجد ما يسيء للحكام أنفسهم، كما سيمثل مدير إدارة الحكام علي الطريفي أمام الانضباط لمناقشته في قرار الحكام الذي أدى إلى تقديم كلباء لشكوى رسمية، ومطالبته بإعادة المباراة التي انتهت بفوز بني ياس 2-1 بداعي احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس، وطرد لاعب من كلباء.

وكان المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس لجنة الانضباط أدلى بتصريحات بعد الجلسة الأولى للجنة أنه تم مخاطبة الأمانة العامة في اتحاد الكرة لمثول حكم المباراة أحمد عيسى، وحكم الفيديو محمد عبيد بجانب ممثل لكل من لجنة الحكام والرابطة ونادي كلباء للمثول أمام اللجنة، للاستماع إلى إفاداتهم بشأن شكوى كلباء، وأشار الزيودي إلى أن لجنة الانضباط طلبت من الرابطة شريط المباراة من أجل مشاهدة اللعبة المثار حولها الجدل.