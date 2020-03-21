رياضيون يتفاعلون مع وسم«لا تشلون -هم»

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

تفاعل رياضيون مع وسم «لا تشلون_هم» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، الذي تم إطلاقه تفاعلاً مع رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي وجهها إلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها بأن الإمارات قادرة على الخروج من أزمة فيروس كورونا بتكاتف الجميع، وبوعيهم، وتصديهم للشائعات، وثقتهم بما تبذله أجهزة الدولة المعنية من جهود عظيمة للخروج بالإمارات من هذا التحدي بانتصار كما هو العهد بها، مخاطباً روح كل قاطن على ترابها: «لا تشلون هم أبداً». واحتل الوسم أمس المرتبة الثانية على تريند «تويتر».

وأكد الرياضيون تأييدهم للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره، والتزامهم بتنفيذ التوجيهات.

وأعاد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نشر تغريدة تتضمن فيديو يضم لافتة كبيرة كتب عليها عبارة «لا تشلون هم» تم وضعها على طريق دبي أبوظبي.

وكتب فهد مسعود مدير فريق الوحدة: «أتمنى من الكل عدم التساهل في النظافة والتعقيم والإرشادات المطلوبة منا»، مؤكداً ثقته أن الفترة الصعبة ستمر. ووجه الألماني شايفر مدرب بني ياس رسالة للعالم باللغة الألمانية عن ثقته التامة وارتياحه للعمل الكبير الذي تقوم به الإمارات لمواجهة فيروس كورونا، ومعبراً عن سعادته بعمل مسؤولي الرياضة الإماراتية من منازلهم والتزام اللاعبين بتوجيهات التدريب من المنزل.

التزام

وقال سلطان الزعابي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج: «أطالب اللاعبين بالالتزام بتوجهيات وإرشادات الدولة في الشأن الصحي للخروج من الأزمة الحالية التي يواجهها العالم».

وكتب راشد الملا بطل العالم في الدراجات المائية: «دولتنا العظيمة وقيادتنا الرشيدة منحتنا الأمن والأمان والاستقرار ونقدم الشكر لها على ما تقدمه لنا وعلينا الالتزام بالتوجيهات والإرشادات».