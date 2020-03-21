جيفرسون.. هدف لا يقنع «الذئاب»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

رغم السمعة الكبيرة التي سبقت تعاقد نادي الفجيرة مع البرازيلي جيفرسون ماتيوس هداف جزيرة يونايتد المالطي، بديلاً لليبيري وليام جبور الذي كان أسوأ الأجانب في صفوف «الذئاب».

إلا أن جيفرسون لم يكن بأفضل حالاً من سلفه، رغم أنه أعلم الجميع قبل مجيئه من خلال انتشار «فيديوهات» له تضمنت صولاته وجولاته في الدوري المالطي لتُرجح كفته ويتم تفضيله على الهداف السوداني محمد عبدالرحمن نجم المريخ السابق وأهلي بوعريج الجزائري حالياً والذي كان قريباً من صفوف الفجيرة.

وأصاب جيفرسون جماهير الفجيرة بالإحباط بعد ظهوره بأداء متراجع خلال المباريات الست التي خاضها بشعار «الذئاب» ولم يتمكن من تسجيل سوى هدف وحيد بقميص النادي أمام الوحدة في الجولة 14 ليصوم بعدها عن التهديف في 5 مباريات، ولم يقنع الهدف الوحيد الجهاز الفني للفريق رغم مشاركة اللاعب مدة 90 دقيقة في كل مباراة.