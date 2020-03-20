زكريا أحمد يدرب أبنائه بالمنزل ويعتبر كورونا فرصة للتآلف الاجتماعي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

انتهز زكريا أحمد، الحارس الدولي السابق والمسؤول الفني الحالي عن دورات وورش حراس المرمى والمحاضر بالاتحاد الآسيوي، فرصة تواجده مع أبنائه بالمنزل في اطار حملة (ملتزمون يا وطن) للحد من انتشار فايروس كورونا،

واتبع برنامجا تدريبيا لأبنائه الصغار داخل منزله، معتبرا أن الظروف الحالية فرصة للتآلف الاجتماعي بين أفراد الأسر والعوائل، والتقرب من الأبناء، وقال: تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن ننظر للأمور بإيجابية وأن نحول المحنة إلى منحة، وفي إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، أصبحت أقدم لأبنائي تدريبات خفيفة كل يوم عقب صلاة العصر للمحافظة على صحتهم وأوزانهم، وأتمنى أن يفعل ذلك الجميع.