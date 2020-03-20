لاعب السماوي ينشئ صالة رياضية خاصة في منزله

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

انشأ سلطان الشامسي لاعب بني ياس صالة جمانيزيوم بمنزله تشمل العديد من الأجهزة الرياضية، لمواصلة تدريبات فردية بها خلال فترة توقف النشاط الحالية وبالبقاء بالمنازل إلى حين القضاء على فيروس كورونا.

ونشر نادي بني ياس على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو قصير لسلطان الشامسي أثناء تدريبه بمنزله في الصالة وقال النادي أن لاعبه قام بعمل الصالة لمواكبة التوجيهات بعدم الخروج من منزله وفي ذات الوقت المحافظة على لياقته البدنية، وأشاد النادي بسلوك لاعبه وقال : هكذا يكون الإحتراف.