بني ياس يواصل حملته ضد "كورونا"

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

واصل نادي بني ياس حملته الأعلامية التوعوية ضد فيروس "كورونا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال الرسائل الإحترازية وتقديم النصائح للمجتمع تحت شعار "معا ضد كورونا"، مساهمة من النادي في دحر الوباء الذي أنتشر في العديد من الدول.

وشدد بني ياس في نصيحته يوم أمس على أهمية البقاء بالمنزل بإعتبار أنه أفضل وسيلة للحد من إنتشار الفيروس والمساعدة في السلامة العامة، وأكد النادي أن الإبتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل أفضل وسيلة لمحابة المرض في فترته الحالية.

وشارك الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي في الحملة عبر مقطع فيديو قصير، مشيدا في ذات الوقت بجهود دولة الإمارات وما توفره لمحاربة "كورونا"، مشيرا إلى أهمية مواجهة الأزمة بالتعاون العالمي.