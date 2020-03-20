«الألمانية» تهتم بتقرير «البيان»

المصدر:
  • (دبي - البيان الرياضي)
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اهتمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بالتقرير الذي نشرته «البيان» عن السيناريوهات المتوقعة لاستكمال المسابقات المحلية بالموسم الحالي، وبثت الوكالة أمس، تقريراً مطولاً عما جاء في «البيان»، والمتضمن 3 تصورات أمام اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بشأن مباريات الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد قرار تعليق النشاط الكروي في الدولة لمدة 4 أسابيع، كإجراء احترازي ضد فيروس «كورونا».

وقامت الوكالة بعرض السيناريوهات كاملة، وباستفاضة، كما اهتم عدد من المواقع الإخبارية والرياضية، بما جاء في تقرير «البيان»، وتمت مناقشته أيضاً في بعض البرامج الرياضية.

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