هوايات النجوم تتحدى كورونـا

المصدر: دبي- عدنان الغربي (أبوظبي - أحمد عيسى) كلباء – محمد فضل -(دبي - إيهاب زهدي)

أظهر نجوم كرة القدم العالمية أن مهاراتهم لا تقتصر فقط على المراوغة وتسجيل الأهداف، بل إنهم يمتلكون هوايات متعددة خارج المستطيل الأخضر، ما يساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة الحالية بسبب توقف النشاط وتأجيل أغلب الدوريات في إطار الإجراءات الوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد،.

وحاول كل منهم استثمار هوايته بطريقته الخاصة لدعم حملة «البقاء في المنزل» العالمية للمساهمة في الجهود الدولية في محاربة الفيروس.

وبرزت هوايات اللاعبين ومهاراتهم في مجالات متنوعة منها الطبخ والقراءة والعناية بالأطفال وتربية الخيول والاهتمام بالحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب وممارسة رياضات أخرى غير كرة القدم مثل الغولف والسباحة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والقيام بالأشغال المنزلية مثل زراعة الحديقة، وأظهر نجوم آخرون موهبة في الغناء والرقص وحتى جمع الخشب.

فراغ

وفرض فيروس كورونا تجميد مختلف الأنشطة الرياضية في العديد من الدول حول العالم، ليجد اللاعبون أنفسهم أمام وقت فراغ طويل في المنزل لا يملؤه التدريب الانفرادي، ليلجأ أغلبهم لممارسة هوايتهم المفضلة.

ونشر العديد من النجوم صوراً ومقاطع فيديو أثناء الاستماع بوقتهم في المنزل بطرق مختلفة، حيث أظهر الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ مهارة عالية في الطبخ وإعداد الأطباق الصحية التي يفضل تناولها، إلى جانب إبراز اهتمامه بتربية الخيول والأرانب والحيوانات الأليفة ومنها الكلاب.

وأظهر الأرجنتيني ديبالا فيديو لاعب يوفنتوس الإيطالي موهبة نادرة لدى اللاعبين وتتمثل في جمع قمصان النجوم، ونشر صورة له وهو داخل غرفة بمنزله يبدو أنه قام بتخصيصها لتخزين هذه القمصان التي برز منها قميص النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكلمي لاعب برشلونة وبوكا جونيورز السابق، وقميص البرازيلي رونالدينهو نجم منتخب السامبا وبرشلونة سابقاً، والأرجنتيني خوسيه ماوري لاعب بارما وميلان سابقاً ومواطنه رودريغو دي بول لاعب أودينيزي وغيرهم من نجوم الكرة العالمية.

قطع الأخشاب

ونشر التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان صوراً وهو يقوم بتقطيع الأشجار وجمع أخشابها، وظهر وكأنه يلعب دور «حطاب الغابة»، وأكد لاعب رين، جيمس ليا سيليكي أنه اكتشف حبه للغناء والبرامج الغنائية.

وأظهر البرازيلي ألكسندر باتو نجم منتخب السامبا وإنتر وجمعية ميلان سابقاً والألماني ليون غوريتسكا لاعب بارين ميونخ اهتماماً بالقراءة، فيما نشر البرتغالي بيبي لاعب ريال مدريد سابقاً صوراً له وهو يقوم بروي عشب الحديقة، فيما أظهر الأرجنتيني خافيير زانيني كابتن نادي إنتر سابقاً مهارة عالية في التدريب من خلال مقطع فيديو وهو يقوم بتوجيه ابنه توماس خلال مران بالكرة.

غولف

ونشر البرازيلي رافيينا لاعب سلتافيغو صوراً أثناء ممارسة الغولف بحديقة منزله، أما الأرجنتيني أريك لاميلا لاعب توتنهام فقد استثمر وقته في تعليم ابنه السباحة، ونشر الإنجليزي ألكس تشامبيرلن لاعب ليفربول شريطاً مصوراً وهو يستمتع بالرقص في منزله.

ونشر راموس قائد ريال مدريد لقطات له وهو يقوم بتمارين داخل منزله، فيما قام الفرنسي بنزيمه بنشر صور وهو يقوم بتمارين رفع الأثقال.

وأطلق الفرنسي فابيان كازور لاعب ريال مدريد للسلة، قناة بث عبر مواقع التواصل وقام بتحدي رياضيين للتدريب مثله،ونشر الإسباني فاسكيز لاعب الريال فيديو وهو يتدرب مع ابنه بحديقة منزله، ومثله فعل البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن، وكتب تعليق ساخر جاء فيه «تمارين قاسية».

«دبي الرياضي» و«نيو إيدج فيتنيس» يطلقان منصة رقمية للتدريب عن بُعد

أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نيو إيدج فيتنيس، إحدى شركات مجموعة الأهلي القابضة، إطلاق المنصة الرقمية للتدريب الرياضي عن بعد بدبي، في إطار سعي المجلس لحث سكان دبي على ممارسة الرياضة يومياً لمجابهة خطر فيروس كورونا،وتوفر المنصة ، خدمة التدريب الرياضي، من خلال تقنية «لايف فيديو ستريمنغ»، على الإنترنت.

والتي تمكن المستخدمين في التدريب اليومي، في خصوصية تامة. وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: نطلق هذه المبادرة المهمة للمجتمع،لتحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة بالمنزل، وبتقنيات التدريب عن بعد.

ونطالب الجميع أن يتحملوا المسؤولية تجاه المجتمع، من خلال الإجراءات الاحترازية، وتطبيق تدابير السلامة الوقائية وخاصة وان نظام المناعة القوي، أفضل دفاع ضد المرض.

وأكد محمد اليماحي الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة، أن المنصة توفر محتوى تدريبياً عالي الحرفية من مدربين متخصصين، وعالي التنوع، ليناسب مختلف شرائح المجتمع والمراحل العمرية.

تحضيرات متنوعة للحفاظ على لياقة شباب الأهلي

تنوعت تحضيرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، إلى حين وضوح الرؤية بالنسبة لإمكانية استئناف الدوري ، وحرص كل لاعب على القيام بتدريبات فردية على طريقته الخاصة،

وقام ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، بنشر فيديو وهو يؤدي تدريبات في صالة بالمنزل مع صديقين، تحضيراً لاستكمال الموسم، مطالباً الجميع بالالتزام بالتدريب بالمنزل، ضمن خطة الوقاية والحماية في المجتمع، ويهدف اللاعب لاستعادة مستواه، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقام مجموعة من لاعبي شباب الأهلي برحلة جماعية على الدراجات الهوائية، ومنهم وليد عباس ومحمد جمعة وعبد العزيز هيكل، وقطع خلالها اللاعبون مسافات طويلة في رحلة إلى بعض الأماكن المفتوحة، في أجواء رياضية ترفيهية، للمحافظة على اللياقة البدنية المطلوبة حال العودة إلى المسابقات الرسمية.

وخضع محمد جمعة «بيليه» لاعب الفريق ، لعملية جراحية في لندن، ، ويخضع حالياً لفترة الاستشفاء في لندن، وينتظر عودته إلى الدولة عقب انتظام رحلات الطيران .

«دولي الجودو» يعلق الأنشطة حتى 30 أبريل

قرر الاتحاد الدولي للجودو، تعليق أنشطته وفعالياته كافة، حتى تاريخ 30 أبريل المقبل، حفاظاً على سلامة أسرة الجودو في العالم، مع الاحتفاظ بتوفير الفرص الكاملة لكل اللاعبين والدول التي تخوض منافسات التأهل لنهائيات أولمبياد «طوكيو 2020».

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي للمصارعة والجودو، أمس، رسالة بهذا الشأن، من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بعنوان «رسالة تضامن».

مؤكداً فيها على معاني الوحدة والصمود من أسرة الجودو في العالم بأسره، تجاه الظروف الصحية الحالية، التي تواجه المجتمع الرياضي الدولي، وأكد فايزر أن الاتحاد سيواصل العمل بجد وإخلاص، لإيجاد أفضل الحلول. أعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، عن شكره وتقديره لجهود رئيس الاتحاد الدولي، في تخفيف تأثيرات الأزمة الحالية في كل عناصر منظومة الجودو في العالم.

مشيراً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات للحفاظ على أبنائها الرياضيين في كل الألعاب، والجهود الرائدة لقيادتها الرشيدة في تخفيف وطأة الظروف الصحية المستجدة على المجتمعين الإقليمي والدولي، من منطلق رسالتها الإنسانية الفريدة.

تعليمات صحية وتمارين منزلية للاعبي عجمان

وضع الجهازان الفني والطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان برنامجاً توجيهياً خاصاً للاعبين يشتمل على تعليمات صحية وغذائية من جانب الدكتور طارق صادق، والدكتور محمد صلاح طبيبي الفريق وتعليمات فنية من جانب المدير الفني أيمن الرمادي، والمدرب العام محمد عدلي ومساعده محمد سعد، بهدف المحافظة على جاهزيتهم خلال الفترة الحالية «من منازلهم».

وركز الجهاز الطبي على تركيز اللاعبين بتناول أنواع محددة من الغذاء تجنباً لزيادة الوزن وحدد الجهاز الفني نوعية تمارين كل لاعب في منزله كما وجههم بالنوم المبكر، ومتابعة بعض التمارين المنزلية عبر الوسائط الاجتماعية.

وأوضح محمد حسين، إداري الفريق لـ«البيان الرياضي» أن جميع اللاعبين بما فيهم المحترفون الأجانب والمقيمون متواجدون داخل الدولة ،مشيراً إلى أن اللاعبين على تنسيق دائم مع الجهازين الفني والإداري، لتفقد أحوالهم الصحية والبدنية وفقاً للتمارين الخاصة التي يجريها كل لاعب في مقر سكنه.

وأكد أن التعليمات الغذائية مهمة الجهاز الطبي، لكون الوجبات المنزلية تتلاءم مع فترة التوقف عن الكرة وتساعد في الوقت نفسه في جني الفوائد من التمارين المنفردة ، مشيراً إلى أن الجميع في وضع صحي وبدني جيد. وقال: ثقافة الرياضة المنزلية متوفرة في الدولة، ما ساعد كثيراً في تنفيذ التعليمات التي طلبها الجهاز الفني.(عجمان - ياسر قاسم)

خالد باوزير: الحنين إلى التدريبات الجماعية

دعا خالد باوزير لاعب الظفرة ومنتخبنا الوطني للقضاء على فيروس كورونا، باتباع الإجراءات الوقائية، مشدداً على أهمية الالتزام بالتوجيهات الطبية، وكشف عن التزامه بالتدريبات المنزلية الفردية، واتباعه لتوجيهات الجهازين الفني والإداري، متمنياً تجاوز العالم في الوقت القريب لأزمة فيروس كورونا.

والعودة للتدريبات الجماعية التي اشتاق إليها الجميع، ويشعرون بالحنين إليها، بجانب مواصلة مباريات الدوري. وقال كورونا يعتبر تحدياً جديداً للنظام الصحي العالمي، ذاكراً أنه بالعمل سوياً وتكاتف الأيادي، يمكن العودة أقوى من السابق، وتجاوز المحنة.

ملابا يواجه الفيروس بتدريبات شاقة للحفاظ على لياقته

رغم توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس «كورونا» إلا أن هداف كلباء التوغولي بينال مالابا يواصل تدريباته بصورة منفردة، ونشر اللاعب على موقعه «انستغرام» فيديو له وهو يجري تدريبات شاقة، للحفاظ على معدل لياقته تحسباً لاستئناف الدوري في أي وقت.

مالابا سجل لـ«النمور» 11 هدفاً خلال مسيرته في دوري الخليج العربي جعلته في المركز السابع ضمن ترتيب الهدافين بجانب محترف الشارقة مينديز، الذي يمتلك الرصيد نفسه من الأهداف، كما أن اللاعب سجل أهدافاً أخرى لفريقه خلال كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

طموح

ويطمح اللاعب الذي تعاقد معه النادي بداية هذا الموسم إلى زيادة غلته من الأهداف عند استئناف جولات الدوري وإلى قيادة فريقه للبقاء للموسم الثالث على التوالي، ضمن فرق دوري الخليج العربي، وهو الهدف الذي تسعى إدارة النادي لتحقيقه.

ويحتل كلباء المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة ولا يزال خطر الهبوط يحيط به في ظل الفارق الضئيل، الذي يفصل الفريق عن خورفكان الثاني عشر برصيد 15 نقطة وحتا الثالث عشر بـ 13 نقطة، فضلاً عن الفجيرة الأخير في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.