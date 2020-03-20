تيغالي: الإمارات من أفضل الدول في التعامل مع الفيروس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أشاد سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات، في التعامل مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

مؤكداً أن الإمارات تعد من أفضل الدول على مستوى العالم، في اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات للحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع على أراضيها.

وقال تيغالي هداف الوحدة التاريخي لـ «البيان الرياضي»: «للحقيقة، نحن نعيش في واحدة من أفضل الدول التي تتعامل مع الظروف العالمية الراهنة، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وهما ما يشعرنا بالأمان، في ظل الإجراءات الاحترازية والتوعوية التي تقوم بها الجهات المعنية، إلا أن هذا لا يعني ضرورة الالتزام بتلك التعليمات، والتعامل بحذر، تجنباً للإصابة بالفيروس».

احتياطات

ودعا تيغالي الجميع، سواء من الرياضيين أو أفراد المجتمع كافة، بالبقاء في منازلهم، وعدم التعامل مع الوضع الراهن، باعتباره إجازة، وإنما اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، والتعامل بجدية مع الأمر، واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أنه يخضع لبرنامج تدريبي في المنزل، بعدما قررت إدارة فريق الوحدة اعتماد التدريبات المنزلية للاعبي الفريق، موضحاً أن زوجته تساعده في متابعة تدريباته اليومية خلال الفترة الحالية، كونها مدربة شخصية متخصصة، بجانب البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني، ومدربي اللياقة البدنية للفريق.

برنامج

وأضاف: «بدأت أمس ولاعبو الفريق، التدريبات في المنزل، بعد إيقاف التدريبات في النادي، وتعليق النشاط الرياضي، والجهاز الفني والإداري، يتابع مع اللاعبين البرنامج اليومي للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية لحين إشعار آخر، سواء بعودة التدريبات الجماعية أو الاستمرار على الوضع الراهن».

وتابع: «أشعر بالتفاؤل بأن الوضع الحالي لن يستمر طويلاً، وستحدث انفراجة بالقضاء على فيروس «كورونا»، وأعتقد أنه خلال وقت قريب، ستعود الحياة إلى طبيعتها، خصوصاً أن الإمارات آمنة، وتتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على صحة الجميع».

ونوه تيغالي بأن لاعب كرة القدم لن يتأثر بتوقف النشاط إذا استمر لنحو أسبوع أو أسبوعين، خصوصاً مع استمرار التدريبات في المنزل، ولكن قد يحتاج لتدريب أكبر، إذا استمرت فترة التوقف أكثر من ذلك، من أجل استعادة اللاعبين لجاهزيتهم الفنية والبدنية الكاملة، مشدداً على أن صحة الإنسان الأهم في الوقت الحالي، رغم صعوبة الابتعاد عن خوض مباريات كرة القدم.

اجتماع عن بُعد

عقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اجتماعه الدوري «عن بُعد» واستمر 40 دقيقة، وتم خلال الاجتماع الأول من نوعه بالاتحادات اتخاذ قرار بتعليق الأنشطة تماشياً مع سياسة الدولة في تعليق كافة الفعاليات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع وجود وسائل اتصال بين مدربي المنتخب والسباحين للمحافظة على لياقتهم من خلال تدريبات بدنية مصورة.