استئناف الكرة تناقش قضية عن بعد لأول مرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

أصبحت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة أول لجنة تناقش قضية رياضية عن بعد كإجراء احترازي حفاظاً علي سلامة الأعضاء وأصحاب الشكوي، من فايروس كورونا.

ويقول المستشار عادل الجنيبي اننا عقدنا أول جلسة وسماع أقوال أصحاب الشكوي عن بعد حيث قدم نادي خورفكان استنافين عن تفريمه 200الف درهم لانهاء عقد لاعبين وعدم تسجيل الإنهاء في سجلات اتحاد الكرة خلال المدة المحددة .. وتم اللجوء لخاصية الاجتماع عن بعد وسيكون هذا سيستم العمل خلال جميع الاجتماعات القادمة.

وأضاف المستشار عادل الجنيبي اننا اعتمدنا في عقد الاجتماع عن بعد حسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة الإستئناف والتي نصت على( تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه. ويمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو في حالات الضرورة وفقا لما يراه رئيس اللجنة مناسبا. }وأكد المستشار عادل الجنيبي ان اللجنة ستواصل نظر القضية بخاصية الاجتماع عن بعد خلال جلسة انعقادها يوم الثلاثاء المقبل).