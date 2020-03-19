فاخر: اتعهد بالالتزام بالتوجيهات من أجل الوطن

المصدر: العين- طلحة عبدالله

دعا حميد فاخر، نجم العين والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الفني الحالي، إلى أهمية وضرورة الإلتزام بالتوجيهات الداعية للبقاء بالمنازل واتباع الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار كورونا، حرصا على سلامة الجميع، في اطار حملة (ملتزمون يا وطن)، وتعهد فاخر في مقطع فيديو بالتزامه وحرصه على تنفيذ التوجيهات من أجل الإمارات حافظا على الأرواح وقال: نحن كلنا مسؤولون، أنا تعاهدت بالالتزام وعليكم أنتم كذلك .