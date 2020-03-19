الرمادي : علينا كمجتمع المساعدة في الحد من انتشار كورونا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

شدد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي عجمان، على ضرورة وأهمية الالتزام بالتوجيهات المتعلقة بفيروس كرونا والحرص على اتخاذ التدابير والاحتياطات كافة التي تساعد الحكومة في الحد من انتشار هذا الفايروس.

وقال في مقطع فيديو خص به البيان الرياضي: واجب على كل فرد في المجتمع وخصوصا الرياضيين التعامل مع الموقف بقوة والمشاركة في مقاومة انتشار المرض، ونثمن جهود حكومة دولة الامارات في تحجيم انتشار كورونا، وعلينا كمجتمع أن نقوم بواجبنا في المساعدة باتباع التعليمات والتوجيهات الصحية، والله هو المنجى بإذنه تعالي.