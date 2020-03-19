تأجيل استئناف خورفكان الي الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار عادل الجنيبي تأجيل الاستئنافين المقدمان من شركة نادي خورفكان للكرة، على قرار سابق بأحقية بعض لاعبيه في نيل مستحقات سابقة الى جلسة الثلاثاء المقبل ومخاطبة الامانة العامة للاتحاد لضم بعض المستندات للملف.



وقررت اللجنة ان تكون جميع الاجتماعات القادمة بنظام التقاضي عن بعد وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة الاستئناف والتي نصت على ان تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، ويمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو في حالات الضرورة.