ايغور كورنادو يعلن مساعدة مستشفى ايطالي لمواجهة كورونا

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

أعلن المحترف البرازيلي في صفوف الشارقة ايغور كورنادو قبوله التحدي من أحد أصدقائه حول قيامه بمساعدة أحد المستشفيات في إيطاليا، وذلك دعما للأزمة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا حيث نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "انستغرام"، فيديو يجمعه بنجله أثناء ممارسة لعبة كرة القدم، حيث علق اللاعب على الفيديو بالقول:" لقد قبلت تحدي أحد الأصدقاء لمساعدة إحدى المستشفيات الإيطالية في مواجهة كورونا".

ولاقت اللفتة النبيلة إشادة كبيرة من قبل محبي اللاعب، كما نالت ثناء أصدقائه في موطنه البرازيل.