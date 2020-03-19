تعليمات صحية وتمارين منزلية للاعبي نادي عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

وضع الجهازين الفني والطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان برنامج توجيهي خاص للاعبين يشتمل على تعليمات صحية وغذائية من جانب الدكتور طارق صادق والدكتور محمد صلاح طبيبي الفريق وتعليمات فنية من جانب المدير الفني أيمن الرمادي والمدرب العام محمد عدلي ومساعده محمد سعد، وذلك بهدف المحافظة على جاهزيتهم خلال الفترة الحالية في منازلهم.

وركز الجهاز الطبي على ضرورة إلتزام اللاعبين بتناول الوجبات المنزلية والتركيز على أنواع محددة من الغذاء تجنباً لزيادة الوزن، مع أهمية قياس الوزن بشكل دوري داخل المنزل، وتجنب الخروج من المنزل، وحدد الجهاز الفني من جهته نوعية التمارين التي يجريها اللاعب في منزله سواء كانت تمارين على الأجهزة الرياضية داخل المنزل، أو تمارين بدنية مع منحهم اختيار الوقت المناسب لهذه التمارين داخل المنزل، كما وجههم الجهاز الفني بالنوم المبكر ومتابعة بعض التمارين المنزلية عبر الوسائط والاهتمام بالاطلاع على الرياضات المنزلية المنتشرة حالياً في وسائط التواصل الاجتماعي، والاستفسار عنها هاتفياً من أعضاء الجهازين الفني والطبي.

تمارين خاصة

وأوضح لـ "البيان الرياضي" اداري الفريق محمد حسين، ان جميع لاعبي الفريق بما فيهم المحترفين الأجانب والمقيمين متواجدين داخل الدولة وكذا الحال بالنسبة لجميع أعضاء الجهاز الفني، إلتزاماً بالتوجيهات الخاصة في هذه الظروف، مشيراً إلى ان اللاعبين على تنسيق دائم مع الجهازين الفني والاداري لتفقد أحوالهم الصحية والبدنية وفقاً للتمارين الخاصة التي يجريها كل لاعب في مقر سكنه، وقال ان اللاعبين يقدرون أهمية هذه التوجيهات للمحافظة على أوزانهم وعلى جاهزيتهم البدنية.

وأكد ان التعليمات الغذائية كانت مهمة من جانب الجهاز الطبي، لكون الوجبات المنزلية تتلائم كثيراً مع فترة التوقف عن الكرة وتساعد في نفس الوقت جني الفوائد من التمارين المنفردة داخل المنزل، مشيراً إلى ان الجميع في وضع صحي وبدني جيد بفضل التوعية الايجابية لجميع مؤسسات الدولة والشعور بالمسؤولية في تنفيذ التوجيهات الخاصة في هذا الظرف الطارئ.



وقال محمد حسين ان ثقافة الرياضة المنزلية من حسن الحظ متوفرة في الدولة من قبل هذه الظروف، مما ساعد كثيراً في تنفيذ التعليمات التي طلبها الجهاز الفني للفريق كحال جميع الفرق في الدولة التي يتوفر للاعبيها ثقافة رياضية عالية.