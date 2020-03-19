«المحترفين» تشكل اللجان الداخلية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماع مجلس الإدارة الرابع لهذا الموسم والأول للمجلس الجديد وذلك مساء الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، حيث تمت متابعة نتائج الاستراتيجية السابقة وتشكيل اللجان الداخلية المختلفة.

وافتتح عبدالله ناصر الجنيبي الاجتماع بكلمة شكر وتقدير للقيادة الرشيدة والجهات المختصة التي تبذل جهوداً في وقاية المجتمع من تحديات فيروس كورونا والمتابعة المتواصلة لضمان الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع، كما رفع الجنيبي عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والجمعية العمومية على ثقتهم في المجلس الجديد، مؤكداً حرص جميع الأعضاء على أن يكونوا أهلاً لهذه الثقة من خلال العمل الدؤوب للنهوض بكرة القدم في دولة الإمارات.

كما تم تشكيل اللجان وفرق عمل في مختلف المجالات للإشراف ومتابعة المهام المحددة، حيث تم تكليف جمال حامد المري برئاسة لجنة الشؤون المالية، فيما تم تكليف كل من حسن طالب المري وطارق الشبيبي باللجنة الفنية. ويترأس محمد عبيد اليماحي فريق عمل الدعم المؤسسي، أما فريق عمل مبادرات التطوير والشؤون التجارية فسيشرف عليه كل من جواهر السويدي وسعيد عبيد الكعبي.