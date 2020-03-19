اتحاد كلباء الأفضل في «تشتيت» الكرة

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

تفوق اتحاد كلباء على شباب الأهلي والعين والجزيرة وبقية فرق دوري الخليج العربي في «تشتيت» الكرات، طبقاً لإحصاءات لجنة دوري المحترفين، ويلعب تشتيت الكرات دوراً مهماً في إيقاف استحواذ الفرق المنافسة للكرة، ولا يعني أن «النمور» الأفضل دفاعاً في دورينا، لكن يدل على مدى يقظة وحرص مدافعيه على رصد المهاجمين، وإحكام الرقابة عليهم، ما يصب في الخانة الإيجابية لأداء فريق اتحاد كلباء.

وأشارت الإحصاءات، إلى اعتلاء «النمور» القمة في تشتيت الكرات، برصيد بلغ 398، بينما حل الظفرة في المركز الثاني، حيث بلغت نسبة التشتيت 396، وخورفكان ثالثاً، بنسبة بلغت 394، بينما حل الفجيرة في المركز الرابع، برصيد 292، وجاء عجمان في المركز الخامس، بنسبة تشتيت بلغت 387، والشارقة سادساً، برصيد 364، وحتا سابعاً، بنسبة بلغت 322، والوصل ثامناً، بنسبة 317، وحل بني ياس في المركز التاسع برصيد 295، وجاءت فرق المقدمة في دورينا في مراكز متأخرة على صعيد تشتيت الكرات.

حيث جاء الجزيرة في المركز العاشر 273، ثم شباب الأهلي في المركز الحادي عشر، بنسبة تشتيت 270، بينما حل النصر في المركز الثاني عشر، بنسبة تشتيت بلغت 259، ثم العين في المركز الثالث عشر، بمجموع تشتيت للكرات بلغ 241، وحل الوحدة في المركز الأخير، بنسبة بلغت 227.

ويحتل فريق اتحاد كلباء المركز الحادي عشر في سلم ترتيب دوري الخليج العربي بختام الجولة 19، برصيد 16 نقطة، واستقبل مرماه 39 هدفاً، مقابل 13 هدفاً استقبلها مرمى شباب الأهلي المتصدر، والأفضل دفاعاً في دورينا، و21 هدفاً للعين الوصيف، بينما نجح مهاجمو «النمور» في تسجيل 24 هدفاً في مرمى الخصوم.