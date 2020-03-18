الدوخي مدير فنياً للحكام والتدريبات والاجتماعات عن بعد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر اتحاد كرة القدم تعيين خالد الدوخي مديراً فنياً للحكام خلفاً للمدير السابق ستيف بينيت الذي تقدم باستقالته، ويحرص اتحاد الكرة على تطوير سلك التحكيم الذي يعد عنصراً مهماً في منظومة كرة القدم، كما يحرص على دعم قضاة الملاعب وتوفير بيئة مناسبة لهم لغرض تطوير أدائهم من خلال مشاريع متعددة مثل مشروع أكاديمية حكام المستقبل والتعليم المستمر فنياً وادارياً.

وأقرت لجنة الحكام اجراء تدريبات الحكام عن بعد ومراقبتهم عن طريق جهاز "بولر" المخصص لمراقبة أداء التدريبات البدنية والتأكد من الالتزام بالتدريبات الفردية. وتقرر كذلك ايقاف البرلمان الأسبوعي للحكام والذي يناقش الحالات التحكيمية أسبوعيا.