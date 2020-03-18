الجزيرة يوجه رسائل دعم إلى الكوادر الطبية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ناشد فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة على حساب النادي الرسمي "تويتر" جماهيره بتوجيه رسائل دعم إلى الكوادر الطبية في الدولة.

وقال نجوم الجزيرة، "تحية إلى كل الجنود المجهولين من الكوادر الطبية والصحية، اللذين لم ولن يتوقفوا عن العمل بتضحية وتفان، من أجل توفير أفضل وأعلى درجات الوقاية والرعاية لمجتمعنا.. "أنتم فخرنا"

وتفاعل الكثير من الرواد ووجوه رسائلهم عبر الموقع الرسمي للنادي، معبرين عن امتنانهم إلى الكوادر الطبية والتي وصفوها بأنها خط الدفاع الأول، كما لفت البعض إلى أهمية تنفيذ التدابير الاحترازية، وممارسة الرياضة من المنزل، مما يعزز سبل الوقاية