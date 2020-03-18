شايفر يشرف على تدريبات السماوي عبر "الموبايل"

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى



اختار الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي تحديد برنامجه التدريبي اليومي للاعبي الفريق الأول عبر "الموبايل" من داخل منزله في أبوظبي، وتحديدا بواسطة قروب في موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، أتفق الجهازان الفني والإداري على انه الخيار الأمثل في ظل الظروف التي أدت إلى الغاء التدريبات الجماعية في الملعب اخيرا.

وانشأ السماوي قروب خاص يضم الجهازين الفني والإداري وجميع لاعبي الفريق ليكون ملتقى جامعا يتم خلاله مناقشة كافة التفاصيل الفنية وإصدار التوجيهات اليومية لكل لاعب ، حسب حاجته للتدريب، سواء كانت لياقة بدنية أو سرعة أو تطوير مهارات فردية وغيرها من النواحي الفنية مع متابعة بعض العناصر عن طريق الجهاز الطبي.

وحققت فكرة القروب نجاحا كبيرا في التواصل الفني والإجتماعي وساهم في مواصلة لاعبي الفريق للتدريبات من داخل منازلهم بكل جدية وبلوغ أفضل مراحل الجاهزية لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري والتي عاد اليها الفريق في الجولة الأخيرة قبل توقف النشاط إضطراريا للمحافظة على سلامة الجميع في الأندية.