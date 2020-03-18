رازوفيتش يستقبل تقارير يومية عن تدريبات لاعبي الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ألتزم لاعبو الظفرة بإداء تدريبات فردية داخل منازلهم خلال الفترة الحالية، بمتابعة من المدرب الصربي رازوفيتش الذي يستقبل من الجهاز الإداري تقارير يومية عن التدريبات بعد التواصل مع اللاعبين لنقل برنامجه اليومي.



وأكد لاعبو الظفرة التجاوب مع الدعوة العامة التي تستهدف التواجد بالمنازل وتجنب التجمعات، لمحاربة إنتشار فيروس كورونا، مع الحرص على ممارسة التدريبات بشكل يومي بهدف الجاهزية التامة قبل إستئناف مباريات الدوري خاصة ان الفريق لديه مباراة الشهر المقبل في نهائي كاس رئيس الدولة أمام العين.

وقال البرازيلي دييغو جارديل لاعب الوسط الذي يوضح الفيديو المرفق إلتزامه بالتدريبات في مسكنه بأبوظبي شاطئ البطين، أنه يتبع التوجيهات الإدارية والفنية ويتدرب لإكثر من فترتين خلال اليوم الواحد وأضاف: كنت أعاني من الإصابة التي أبعدتني عن بعض المباريات ورغم التعافي التام من الإصابة والمشاركة مؤخرا في مباريات الفريق لكن أعتقد أننى في حاجة إلى تدريبات أكثر حتى أكون في وضع بدني أفضل.

وأشار جارديل إلى أن التدريبات الجماعية أفضل للجميع لكن في ظل الظروف الحالية لايوجد خيار غير التدريبات المنزلية للمحافظة على سلامته وسلامة أسرته وأفراد المجتمع.