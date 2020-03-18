مليونا شخص يتفاعلون مع مبادرة "خلك نشيط وخلك سليم"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

شهدت مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" التي أطلقها مجلس دبي الرياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث وصلت المبادرة إلى أكثر من 2 مليون شخص خلال 24 ساعة من إطلاقها.

كما سارعت مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية إلى المشاركة في الحملة من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تدريبات مختلفة يمكن للجمهور تنفيذها بدون الحاجة إلى أجهزة رياضية، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الحملة عبر نشر تدريباتهم ومشاركة التحدي مع أصدقائهم.

وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على استمرارهم في ممارسة الرياضة وتدريبات النشاط البدني في المنازل باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة لديهم مهما كانت بسيطة، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى أداء دوره تجاه المجتمع وسعادة وسلامة أفراده من مختلف الأعمار والجنسيات من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتدريبات النشاط البدني اليومية لأن ممارسة الرياضة تساعد على تقوية البنيان الجسدي لممارسيها وتساهم في قوة الجهاز المناعي لدى الممارسين مما يساهم في المحافظة عليهم سالمين، حيث أن نظام المناعة القوي هو أفضل دفاع ضد المرض، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقة أفراد المجتمع تصبح أكثر أهمية في ظل هذه الظروف.

وحث مجلس دبي الرياضي كل فرد من أفراد المجتمع على أن يكون مسؤولاً وأن يحترم ويتبع جميع تدابير السلامة الوقائية التي أوصت بها القيادة الرشيدة في سبيل الحفاظ على سلامة وأمان المجتمع، ودعى المجلس كافة أفراد المجتمع مشجعًا لهم بالاستمرار في ممارسة الرياضة لأن الحيوية والسعادة والنشاط وقوة المناعة ترتبط بالجسم السليم الذي يمارس الرياضة، وخاطبهم بشعار "خلك نشيط، وخلك سعيد، وانضم إلينا في نشر رسالتنا الإيجابية عبر المجتمعات".ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.