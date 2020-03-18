أندية المحترفين تحارب «كورونا» بالتوعية

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى (العين - طلحة عبدالله)- دبي - علي شدهان- الفجيرة - محمد فضل

تفاعلت أندية دوري الخليج العربي مع انتشار فيروس كورونا في العالم، وعملت على محاربة انتشاره بالتوعية في إطار تجاوبها مع حملات الجهات المختصة للحد من خطورة المرض وتفشيه.

وأظهرت الأندية وجهها التوعوي باستغلال منصاتها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم النصح والإرشاد، خاصة أن هذه الأندية تتميز بآلاف المتابعين والمهتمين.

وقرر نادي النصر اعتماد التدريبات الفردية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بداية من أمس ولمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى الفريق آخر حصة تدريبية جماعية مساء أول من أمس تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش قبل أن يتسلم كل لاعب برنامجا تدريبيا خاصا به يقوم بتنفيذه بمقر إقامته على انفراد وسيتم تقييم هذه التجربة بعد أسبوع واحد وبناء على النتائج الفنية سيتخذ قرار الاستمرار عليها أو مواصلة التدريبات عبر توزيع اللاعبين على مجموعات صغيرة في أماكن محددة تجنبا للاختلاط إلى غاية استئناف النشاط.

تعميم

وأصدرت شركة الكرة بنادي النصر تعميما للاعبين تضمن جملة من التوصيات يتوجب التقيد بها حرصا على سلامتهم، وشملت منع سفر أي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية خارج الدولة حتى لمدة يوم واحد دون الحصول على موافقة خطية من مدير الفريق الأول.

وثانيا في حال سفر أي فرد من عائلات اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية يجب إعلام مدير الفريق حول وجهة السفر وتاريخه، وثالثا في حال مخالطة أي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية لأشخاص قادمين من خارج الدولة يجب إبلاغ مدير الفريق الفريق الأول للتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ التدابير الوقائية.

كما دعت شركة الكرة اللاعبين إلى ضرورة البقاء في منازلهم والتقيد بتنفيذ التدريبات الانفرادية حفاظا على سلامتهم وكذلك على جاهزيتهم البدنية.

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شركة الكرة اتخذت بعض التدابير الأخرى مثل التركيز على العمل عن بعد لعدد من الموظفين وتعقيم مرافق النادي بالكامل، وإيقاف نشاط أكاديمية الكرة ودعوة الإداريين لتجنب الحضور إلى النادي مع متابعة اللاعبين عن بعد.

وشدد أبو الشوارب على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات الاحترازية للمصلحة العامة ولضمان نجاح خطة الحكومة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن لاعبي الأندية الأوربية بدؤوا تطبيق نظام التدريبات في منازلهم منذ تعليق نشاط أغلب الدوريات في القارة العجوز بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، ونشر كبار النجوم صور ومقاطع فيديو على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التدريبات في منازلهم.

توجيهات

وسار نادي العين على ذات الدرب، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتوجيهات الصحية، ودعا نادي الوصل إلى محاربة الوباء وذهب إلى أكثر من ذلك بتكوين لجنة للاطمئنان على كل منتسبي النادي ما يساهم في سلامة المجتمع، فيما تمنى نادي الجزيرة للجميع السلامة والعافية.

مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ومتمنيا نهاية قريبة للفيروس لرؤية الجماهير مجددا في المدرجات بعد أن تم مؤخرا إيقاف دوري الخليج العربي. ودعا نادي بني ياس عبر «تويتر» الجميع لمحاربة مرض كورونا، وقدم نصائحه بغسل الأيادي والعمل على استخدام المطهرات التي تقتل الفيروسات، فيما بادر نادي الظفرة بالإعلان عن إغلاق صالاته الرياضية تماشيا مع التوجيهات العليا في عدم التجمعات ومواكبته مع حملة محاربة المرض، بينما ساهم خورفكان في الدعوة إلى الالتزام بالتوجيهات الطبية.

واتخذ مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي حزمة من القرارات والإجراءات العملية في كافة قطاعات وإدارات وشركات وفروع النادي، بناء على التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في الدولة، وتنفيذاً لتعليمات الجهات الإدارية والصحية في حكومة الشارقة، بإيقاف كافة الأنشطة المتعلقة بالتجمعات، بما فيها تدريبات الفرق الرياضية، وتعقيم وإغلاق الملاعب والصالات وغرف الملابس، وتعديل أوقات الدوام اليومي في الإدارات، كما تمت مخاطبة جميع المستثمرين بداخل النادي بإيقاف النشاط واتباع التعليمات الوقائية للجهات الإدارية والصحية بإمارة الشارقة.

وعكس التفاعل الكبير للأندية دورها المجتمعي في نشر التوعية والثقافة الطبية والتأكيد على عدم الاكتفاء بالجانب الرياضي فقط والتجاوب مع كل هموم الوطن والمساهمة الإيجابية في تقديم المعلومات المفيدة التي تحفظ امن وسلامة المجتمع.

الكعبي: إدارة «ألعاب العين» عن بعد

أكد خميس عبيد الكعبي، رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي العين، أن النادي حريص تماماً على تنفيذ توجيهات وتعليمات الدولة، في ما يخص عدم إقامة أي نشاط رياضي حالياً في أغلب الألعاب، واتباع الإجراءات الاحترازية الصحية، حرصاً على سلامة المواطنين وجميع المقيمين في كل مجالات الأنشطة ومنها الرياضية، حفاظاً على سلامة اللاعبين والإداريين والمدربين.

وأعرب عن أمله بأن يلتزم الكل بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وقال إن نادي العين بدأ قبل فترة في تنفيذ خطة (الدوام) عن بعد، حيث تُجرى الاجتماعات، عن طريق الأجهزة، حيث لا يوجد أي إداري في النادي، وفي ما يتعلق بالتدريبات أكد الكعبي أن جميع فرق المراحل السنية ، في راحة ولا تتدرب.

«الكاراتيه».. إجراءات احترازية

اتخذ اتحاد الإمارات للكاراتيه، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى التصدي لـ«فيروس كورونا»، وذلك توافقاً مع توجيهات الجهات المعنية في الدولة، وبهدف حماية أبناء أسرة «كاراتيه الإمارات» من «الفيروس».

وتمثلت الخطوات التي أقدم عليها اتحاد الكاراتيه في التصدي لـ«كورونا»، بطلب اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، من الإدارة التنفيذية في اتحاد الإمارات للكاراتيه بسرعة تعميم خطاب رسمي إلى جميع الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد، وكافة المراكز في الدولة، بحتمية إيقاف النشاط بكافة أشكاله، وضرورة التنفيذ الدقيق لكل التوجيهات، والتقيد بالتعليمات سواء تلك الصادرة من الجهات المعنية في الدولة، أو من اتحاد الكاراتيه.

نادي الفجيرة البحري.. رسالة إيجابية قوية

قام نادي الفجيرة البحري بتعقيم كامل منشآت النادي، معلناً في الوقت نفسه عن تعليق الأنشطة، وأكد أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، إيقاف ناديهم لكافة الأنشطة والفعاليات إلى جانب البطولات التي كان مقرراً قيامها خلال شهري مارس وأبريل المقبل، وشمل التعليق أي نشاط مرتبط بأكاديمية نادي الفجيرة للزوارق السريعة .

كما كشف إبراهيم عن تعقيم كامل لكافة مرافق ومكاتب النادي، منوهاً إلى أن صحة الجميع فوق كل اعتبار، ونحن في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي، نؤيد قرار إيقاف الأنشطة المختلفة في الدولة، حرصاً على سلامة الجميع، معرباً عن أمله في أن تزول كافة الأسباب وأن تعود الأنشطة والفعاليات في أقرب وقت ممكن.